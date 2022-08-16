Фанат Tesla проверил автопилот, поставив ребенка перед движущимся автомобилем
Источник:Whole Mars
Вера владельцев электромобилей Tesla в любимый бренд настолько непоколебима, что они готовы рисковать жизнью, чтобы это доказать. Известный в соцсетях блоггер Whole Mars опубликовал ролик, в котором опробовал автопилот на детях.
Меньше недели назад сеть взбудоражила эксперимент, в котором перед автомобилями Tesla с автопилотом ставили манекен ребенка и машина трижды его сбила. Тогда фанаты бренда заявили, что готовы проверить автопилот на живых детях, чтобы доказать его безопасность и опровергнуть результаты предварительной проверки. Желающие нашлись очень быстро.
Интересно Илон Маск заявил, что Tesla не сможет выпустить Cybertrack с обещанными характеристиками и ценой.
Ребенок на дороге
Как мы писали ранее, Whole Mars быстро объявил, что нашел добровольца, согласившегося рискнуть своим ребенком ради нового эксперимента. Его имя неизвестно.
- Сначала перед автомобилем в движении вышел взрослый мужчина. Tesla зафиксировала его издалека, что видно на экране бортового компьютера, и остановилась.
- После этого посреди дороги стал ребенок. Электромобиль сначала отказался двигаться, однако через несколько секунд все же поехал, медленно приближаясь к человеку. В 4-5 метрах от девочки автопилот Tesla остановил машину. Движение продолжилось только после того, как она покинула поле зрения камер.
- На следующем этапе уже другой ребенок переходил дорогу перед электромобилем в движении. Машина сильно замедлилась, находясь на достаточно большом расстоянии от человека, давая достаточно времени на пересечение улицы.
- Последний эксперимент повторил испытание с манекеном. Whole Mars поставил на дороге фигуру из пластика, одетую в детскую одежду. Еще перед началом движения блогер обращает внимание, что камеры видят и распознают препятствие на большом расстоянии. При приближении к объекту Tesla замедлилась и объехала его, не задев.
Как проходил эксперимент с детьми: видео
Хм, удивительно. Не как в рекламе, которую показывают на телевидении. Похоже, тот парень лгал, потому что он CEO конкурирующей компании [по разработке] программного обеспечения. Теперь вы знаете правду,
– говорит блогер.
Ранее Whole Mar заявлял, что системы Tesla достаточно умны для того, чтобы распознать живого человека и неживой манекен. Поэтому перед первыми они остановятся, а вторых просто объедет.
В скандальном эксперименте, напомним, Tesla по неизвестной причине не останавливалась и не объезжала манекен, в то время как Lexus остановился. Было ли это попыткой дискредитировать компанию Илона Маска и прорекламировать машины Lexus, пока неясно. Однако при этих испытаниях мы не получили видеозаписи изнутри автомобилей, тогда как Whole Mar показал запись из салона, доказывающего, что автопилот действительно был включен.