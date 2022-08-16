Фанат Tesla проверил автопилот, поставив ребенка перед движущимся автомобилем

Вера владельцев электромобилей Tesla в любимый бренд настолько непоколебима, что они готовы рисковать жизнью, чтобы это доказать. Известный в соцсетях блоггер Whole Mars опубликовал ролик, в котором опробовал автопилот на детях.

Меньше недели назад сеть взбудоражила эксперимент, в котором перед автомобилями Tesla с автопилотом ставили манекен ребенка и машина трижды его сбила. Тогда фанаты бренда заявили, что готовы проверить автопилот на живых детях, чтобы доказать его безопасность и опровергнуть результаты предварительной проверки. Желающие нашлись очень быстро.

Интересно Илон Маск заявил, что Tesla не сможет выпустить Cybertrack с обещанными характеристиками и ценой.

Ребенок на дороге

Как мы писали ранее, Whole Mars быстро объявил, что нашел добровольца, согласившегося рискнуть своим ребенком ради нового эксперимента. Его имя неизвестно.

Сначала перед автомобилем в движении вышел взрослый мужчина. Tesla зафиксировала его издалека, что видно на экране бортового компьютера, и остановилась.

После этого посреди дороги стал ребенок. Электромобиль сначала отказался двигаться, однако через несколько секунд все же поехал, медленно приближаясь к человеку. В 4-5 метрах от девочки автопилот Tesla остановил машину. Движение продолжилось только после того, как она покинула поле зрения камер.

Движение продолжилось только после того, как она покинула поле зрения камер. На следующем этапе уже другой ребенок переходил дорогу перед электромобилем в движении. Машина сильно замедлилась, находясь на достаточно большом расстоянии от человека, давая достаточно времени на пересечение улицы.

Последний эксперимент повторил испытание с манекеном. Whole Mars поставил на дороге фигуру из пластика, одетую в детскую одежду. Еще перед началом движения блогер обращает внимание, что камеры видят и распознают препятствие на большом расстоянии. При приближении к объекту Tesla замедлилась и объехала его, не задев.

Как проходил эксперимент с детьми: видео

Хм, удивительно. Не как в рекламе, которую показывают на телевидении. Похоже, тот парень лгал, потому что он CEO конкурирующей компании [по разработке] программного обеспечения. Теперь вы знаете правду,

– говорит блогер.

Ранее Whole Mar заявлял, что системы Tesla достаточно умны для того, чтобы распознать живого человека и неживой манекен. Поэтому перед первыми они остановятся, а вторых просто объедет.

В скандальном эксперименте, напомним, Tesla по неизвестной причине не останавливалась и не объезжала манекен, в то время как Lexus остановился. Было ли это попыткой дискредитировать компанию Илона Маска и прорекламировать машины Lexus, пока неясно. Однако при этих испытаниях мы не получили видеозаписи изнутри автомобилей, тогда как Whole Mar показал запись из салона, доказывающего, что автопилот действительно был включен.