Самый большой пингвин современности – это императорский пингвин или Aptenodytes forsteri. Эти птицы могут иметь высоту до 1,2 метра и весить до 45 килограмм. Открытый в Новой Зеландии Kairuku waewaeroa был выше на 20 сантиметров, достигая высоты 1,4 метра. Жили эти птицы 27 – 35 миллионов лет назад.

Интересно Если существует Новая Зеландия, то где находится Старая Зеландия



Слева: сравнение размеров императорского пингвина и Kairuku waewaeroa; справа: окаменелый Kairuku waewaeroa / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Гигантский пингвин прошлого

Остатки пингвина Kairuku waewaeroa были обнаружены еще в 2006 году. Интересно то, что нашли их школьники во время целевого поиска окаменелостей, организованном Школой юных натуралистов Гамильтона (Hamilton Junior Naturalist Club, JUNATS).

Найденный скелет – один из самых полных найденных скелетов древних пингвинов.

Ученые считают, что Kairuku waewaeroa не представлял собой отдельную кладу пингвинов, а скорее был примером параллельной эволюции одного вида. При таком сценарии определенная изолированная группа птиц развивалась независимо от других, достигая по определенным причинам больших размеров.

Kairuku waewaeroa – это не единственный гигантский пингвин, но именно этот скелет самый полный среди всех других.

Встречались пингвины и больших размеров. Например, Kumimanu biceae имел высоту 1,77 метра.

Пингвины, говорят ученые, имеют, вероятно, лучше всего сохранившуюся и полную летопись окаменелостей среди всех птиц. Благодаря этому ученые могут отслеживать их эволюцию, что дает нам лучшее понимание эволюционных процессов в целом.