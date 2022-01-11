Роботизированная рука длиной 10 метров на модуле "Тяньхе" новой китайской космической станции "Тяньгун-1" захватила корабль снабжения "Тяньчжоу-2" и переместила примерно на 20 градусов, прежде чем вернуть его к переднему порту стыковочного узла.

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Как проходила тестовая проверка работы манипулятора

Операция началась в среду 5 января и продолжалась в течение 47 минут. Целью теста была проверка процедур и оборудования, необходимых для добавления и перемещения более крупных модулей космической станции. Успешное испытание было важным этапом на пути к завершению строительства китайской космической станции, которое запланировано к концу 2022 года.

Это технология, в которой мы должны достичь прорыва в ходе строительства всей космической станции,

– заявил заместитель главного конструктора космической станции Ши Цзисинь.

Интересный факт! Экипаж станции и специалисты смоделировали испытания робота-манипулятора задолго до тестовой операции в среду. Робот-манипулятор "подполз" к причальному порту у стыковочного узла "Тяньхэ" за два дня до испытаний. С этой позиции он захватил "Тяньчжоу-2", прикрепившись к порту адаптера на космическом корабле.

Применение роботизированного манипулятора

Роботизированная рука сыграла роль и во время выхода тайконавтов в открытый космос, помогая перемещать их на позиции выполнения заданий. Но это был первый раз, когда рука использовалась для того, чтобы переместить большой космический корабль.

Расширение станции

Следующие модули китайской космической станции – Mengtian и Wentian – планируется запустить на отдельных ракетах Long March 5B в ближайшие месяцы и сочетать их с базовым блоком "Тяньхе", который расположен на орбите. Затем манипулятору необходимо будет захватить модули, каждый из которых имеет массу более 20 тонн, и маневрировать ими от переднего порта до радиального.

Добавление двух новых модулей завершит создание Т-образной трехмодульной космической станции "Тяньгун-1". Mengtian и Wentian, предназначенной для проведения ряда научных экспериментов, но также включают шлюз для выхода в открытый космос и роботизированную руку меньшего размера.



Финальный вид Китайской космической станции "Тяньгун-1" / Фото Adrian Mann

Первый грузовой корабль на станции

"Тяньчжоу-2" был запущен в мае 2021 года и стал первым посетителем недавно запущенного базового модуля "Тяньхе". Он доставил топливо для блока и припасы для экипажа, а также оборудование и эксперименты перед миссией "Шэньчжоу-12" с экипажем, которая проходила с июня до сентября 2021 года.

Сейчас корабль пристыкован к базовому блоку "Тяньхе" и используется в тестах по перемещению будущих модулей космической станции.

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Кстати, этот грузовой корабль будет сведен с орбиты и сгорит при входе в атмосферу после завершения испытаний. Он также заберет с собой отходы со станции.

Сейчас в портах "Тяньхэ" пристыковано три космических корабля. В дополнение к "Тяньчжоу-2", капсула экипажа "Шэньчжоу-13" пристыкована к порту, который направлен в сторону Земли. Корабль "Тяньчжоу-3", доставивший запасы для трех членов экипажа, пристыкован к заднему порту станции.