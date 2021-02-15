Человеческое тело вырабатывает тепло, необходимое для поддержания жизнедеятельности организма. Группа исследователей из Университета Колорадо провела исследование, чтобы выявить, можно ли им питать электронику. Оказалось, что можно, и они доказали это, разработав устройство, которое преобразует тепло тела в электричество.

Исследователи предполагают, что подобные устройства, выполненные в виде колец или браслетов, в ближайшем будущем смогут питать нательную электронику.

Интересно Обучение в виртуальной реальности: тренажер Rezzil позволит оттачивать футбольные навыки

Что планируют разработчики

Ученые решили подробнее изучить возможности термоэлектрических генераторов. Конструкция разработанного ими устройства включает в себя модульные термоэлектрические чипы, динамичный полиаминовый материал и редкометаллическую электропроводку. Оно может растягиваться до 120 процентов от своего первоначального размера, позволяет надеть его на руку как браслет или кольцо.

Интересной особенностью является его возможность к самовосстановлению. Если устройство разорвется в любом месте, концы разрыва достаточно просто прижать друг к другу, чтобы они склеились.

Устройство сможет питать небольшие гаджеты / Фото hothardware.com

Если пользователю понадобится больше энергии, он может объединить два или более термоэлектрических генератора для выработки большего количества электричества. По словам разработчиков, прогулка быстрым шагом позволит генерировать электричество с напряжением около 5 вольт в устройстве размером с спортивный браслет.

Конечная цель разработчиков заключается в том, чтобы можно было создать нательное устройство, например, трекер, не требующий батареи. Это довольно интересная концепция, которая может быть реализована в коммерческих устройствах в течение следующего десятилетия.