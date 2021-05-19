Новое приложение запустили в марте 2021 года. Оно называется NewNew и предлагает пользователям принимать участие в опросах других пользователей. Сейчас доступно в бетаверсии.
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Как это работает
Приложение создано для взаимодействия авторов с поклонниками: пользователи решают, что делать, а автор должен отчитаться об этом. Когда пользователь голосует, автор опроса получает деньги за вычетом комиссии NewNew. Минимальная плата – 5 долларов за голос. Все опросы проверяют с помощью искусственного интеллекта, опасные посты удаляют.
Например, знание того, что голос влияет на любимого художника, и теперь он напишет картину в синих и розовых тонах, может быть действительно крутым для многих людей,
– объясняет Кортни Смит, предпринимательница и основательница стартапа.
Кортни Смит работала над идеей приложения в течение двух лет / Фото NEWNEW
Сейчас авторов менее 100. Они создают опросы в формате видео. Читатели могут платить столько раз, сколько пожелают. Каким бы ни оказался в финале результат, деньги не вернут. Однако автор может отклонить все "ставки" – тогда деньги вернутся к своим владельцам.
Также пользователи могут дополнительно платить от 20 долларов за конкретное действие автора, на которого они подписаны: например, чтобы автор назвал персонажа книги в его честь.
Интерфейс приложения NewNew / Фото NEWNEW
NewNew удалось привлечь первые инвестиции от соучредителя PayPal Питера Тиля, инвестиционного фонда Andreessen Horowitz и голливудского актера Уилла Смита. Суммы инвестиций не раскрываются. Техническую поддержку оказал Snapchat.