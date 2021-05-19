Новое приложение запустили в марте 2021 года. Оно называется NewNew и предлагает пользователям принимать участие в опросах других пользователей. Сейчас доступно в бетаверсии.

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Как это работает

Приложение создано для взаимодействия авторов с поклонниками: пользователи решают, что делать, а автор должен отчитаться об этом. Когда пользователь голосует, автор опроса получает деньги за вычетом комиссии NewNew. Минимальная плата – 5 долларов за голос. Все опросы проверяют с помощью искусственного интеллекта, опасные посты удаляют.

Например, знание того, что голос влияет на любимого художника, и теперь он напишет картину в синих и розовых тонах, может быть действительно крутым для многих людей,

– объясняет Кортни Смит, предпринимательница и основательница стартапа.



Кортни Смит работала над идеей приложения в течение двух лет / Фото NEWNEW

Сейчас авторов менее 100. Они создают опросы в формате видео. Читатели могут платить столько раз, сколько пожелают. Каким бы ни оказался в финале результат, деньги не вернут. Однако автор может отклонить все "ставки" – тогда деньги вернутся к своим владельцам.

Также пользователи могут дополнительно платить от 20 долларов за конкретное действие автора, на которого они подписаны: например, чтобы автор назвал персонажа книги в его честь.



Интерфейс приложения NewNew / Фото NEWNEW

NewNew удалось привлечь первые инвестиции от соучредителя PayPal Питера Тиля, инвестиционного фонда Andreessen Horowitz и голливудского актера Уилла Смита. Суммы инвестиций не раскрываются. Техническую поддержку оказал Snapchat.

До запуска NewNew Кортни Смит более 10 лет работала личным помощником канадского рэпера Дрейка, после была одним из его менеджеров.