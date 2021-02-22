Уже в этом году компания Apple выпустить новое поколение беспроводных наушников AirPods. По слухам, девайс получит новый форм-фактор.

Более того, в сети уже появились фото нового поколения AirPods.

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Что известно о новых AirPods

Ранее были слухи, что новые наушники от Apple будут похожи на AirPods Pro, но по возможностям будут более продвинутые.

Как видно на фото, дизайн новинок действительно схож с AirPods Pro. А это значит, что новая модель будет относиться к классу внутриканальных наушников, а не вкладышей, как текущие AirPods.

Новое поколение Apple AirPods

Правда, источник говорит о "полувкладышах", но сложно понять, что он имеет в виду. При этом на фотографии вообще не видно, чтобы у наушников были соответствующие амбушюры.

Также источник говорит, что управлять наушниками можно будет не только постукиванием по наушникам, а также сжимая ножки.

Кроме того, слухи говорят о 5 часах автономности новых Apple AirPods.