Возможное время заселения Америки людьми изменилось – исследование

Видовая экспансия Homo Sapiens ведется со времен его возникновения. Наука довольно точно определила, когда и сколько раз человек покидал Африку, когда достиг Китая, когда поселился в Австралии. Но мы все еще не можем уверенно сказать, когда и как человек попал в Америку.

Ученые считают, что люди попали сначала в Северную Америку, пересекая Берингов пролив примерно 13 – 23 тысячи лет назад. В то время, как считается, уровень океана был ниже, а пролив был перекрыт ледником, поэтому его можно было перейти. Новое исследование американских и мексиканских ученых сдвинуло время заселения Америки на 28 – 33 тысячи лет назад.

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Общепринятая карта расселения человека по миру / Фото World History Encyclopedia

Что обнаружили в ходе исследования

Ученые изучали истоки сельского хозяйства в мексиканской долине Теуакан. Таким образом исследователи хотели узнать крайний срок заселения пещеры Кокскатлан, которая находится в южной части долины.

Ученые с помощью метода радиоуглеродного датирования установили возраст костей зайца и оленя, которые были найдены в пещере. Исследование показало, что костям, которые связывают с деятельностью человека, от 28 тысяч лет до 33 тысяч лет.

Неподалеку были найдены каменные артефакты, которые похожи на древние орудия труда.

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Пещера Кокскатлан / Фото Cambridge.org

Значит ли это, что Америка была заселена около 30 тысяч лет назад

Нет. Информацию, которую получили ученые, еще будут проверять. Кости животных из пещеры исследуют подробнее на предмет наличия следов порезов каменными орудиями. Вероятно, кости подвергнут повторному анализу несколькими методами датирования, чтобы подтвердить или опровергнуть их большой возраст.

Каменные артефакты, которые нашли неподалеку пещеры, также подвергнут тщательному анализу.