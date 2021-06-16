Да будет свет: ученые изобрели пленку, которая поможет видеть в темноте

Современные приборы ночного видения довольно громоздкие и требуют специальных средств для крепления на голове пользователя. Исследователи из Австралии изобрели новый тип технологии ночного видения. Теперь человеку не нужно громоздкое оборудование.

Ученые Австралийского национального университета (ANU) разработали новый тип технологии ночного видения, которая является первой в своем роде. Инновация представляет собой ультратонкую пленку, которую можно наносить непосредственно на очки. Она работает, как фильтр и позволит видеть объекты в полной темноте.

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Пленка под микроскопом / Фото New Atlas

Подробнее о новейшей разработке

Пленка основана на нанокристаллической технологии, над которой команда австралийских ученых работала в течение нескольких лет. Крошечные частицы, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса, работают, превращая инфракрасное излучение в фотоны высших энергий в видимом спектре.

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Мы сделали невидимое видимым. Наша технология способна улавливать инфракрасный свет, обычно невидимый человеческому глазу, и превращать его в изображение, которое люди могут четко видеть. Даже, если оно на расстоянии,

– делится мыслями руководительница группы ученых доктор Росио Камачо-Моралес.

Моралес утверждает, что пленка не будет нуждаться в источнике питания. Необходим будет лишь излучатель инфракрасного света, подобного тем, которые используются на устройствах ничего не видящего. Такой излучатель легко можно встроить в очки.

Также ученая говорит, что технология дешевая и простая в массовом производстве. Это сделает ее доступной для рядовых людей.

Вероятно, что первыми, кто буквально возьмет технологию на вооружение, станут военные. Нанопленка способна заменить в использовании громоздкие приборы ночного видения, которые используют в 2021 году большинство армий в мире.