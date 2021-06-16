Ученые Австралийского национального университета (ANU) разработали новый тип технологии ночного видения, которая является первой в своем роде. Инновация представляет собой ультратонкую пленку, которую можно наносить непосредственно на очки. Она работает, как фильтр и позволит видеть объекты в полной темноте.

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Пленка под микроскопом / Фото New Atlas

Подробнее о новейшей разработке

Пленка основана на нанокристаллической технологии, над которой команда австралийских ученых работала в течение нескольких лет. Крошечные частицы, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса, работают, превращая инфракрасное излучение в фотоны высших энергий в видимом спектре.

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Мы сделали невидимое видимым. Наша технология способна улавливать инфракрасный свет, обычно невидимый человеческому глазу, и превращать его в изображение, которое люди могут четко видеть. Даже, если оно на расстоянии,

– делится мыслями руководительница группы ученых доктор Росио Камачо-Моралес.

Моралес утверждает, что пленка не будет нуждаться в источнике питания. Необходим будет лишь излучатель инфракрасного света, подобного тем, которые используются на устройствах ничего не видящего. Такой излучатель легко можно встроить в очки.

Также ученая говорит, что технология дешевая и простая в массовом производстве. Это сделает ее доступной для рядовых людей.

Вероятно, что первыми, кто буквально возьмет технологию на вооружение, станут военные. Нанопленка способна заменить в использовании громоздкие приборы ночного видения, которые используют в 2021 году большинство армий в мире.