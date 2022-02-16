В штате Вашингтон (не путать со столицей США, которая расположена в округе Колумбия) были обнаружены окаменевшие остатки плодов. Оказалось, что находка принадлежит к роду цветковых растений Ceratopetalum. Окаменелости были живыми растениями около 82 – 80 миллионов лет назад, когда Землю топтали динозавры. Любопытство палеоботанического артефакта заключается в том, что ранее считалось, что Ceratopetalum был распространен в Южном полушарии. Но его нашли на острове Sucia, недалеко от Канады.

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Обнаруженное окаменевшее растение / Фото Phys

Подробнее о находке

Интересно то, что род Ceratopetalum до сих пор имеет живых представителей, которые встречаются исключительно в тропических лесах Австралии. Исследователи назвали новое растение Ceratopetalum suciensis в честь острова Sucia, где ее нашли. Ареал семейства Cunoniaceae (к которому относится Ceratopetalum) ограничен Южным полушарием Земли.

Все семейство ограничено Южным полушарием, так что странно находить эту окаменелость здесь, в Северном полушарии. Мы подумали: "Ого, как это попало сюда?",

– рассказывает автор исследования Кеана Танг.

Также Кеана рассказывает, что и род Ceratopetalum, и все семейство Cunoniacea принадлежат к линии так называемых "палеоарктических тропических лесов". Эти растения, как считается, возникли на древнем южном континенте Гондвана и распространялись в направлении юга из-за постоянного снижения температуры в Антарктиде. Однако "путь на север" должен был ограничиваться Южным полушарием.

Пока исследователи не знают, как Ceratopetalum suciensis оказался так далеко на севере: