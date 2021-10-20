Facebook меняет название: что говорят в соцсетях

Технологический гигант Facebook планирует провести ребрендинг и изменить свое название. Подробнее об этом расскажет сам Марк Цукерберг уже 28 октября, когда состоится ежегодная конференция Connect. Такое решение было принято в связи с разработкой компанией собственного иммерсивного цифрового мира – Метавселенной. Новое название будет показывать новый этап в существовании компании Facebook.

Пользователи соцсетей тоже отреагировали на предстоящую смену названия технологического гиганта. Абсолютное большинство первых комментариев оказалось крайне негативным – дошло даже до обвинения в геноциде.

Читайте на сайте Цукерберг изменит название соцсети Facebook, – СМИ

Реакция сети

Пользователи сети сразу начали критиковать будущий ребрендинг компании:

Совершенно ясно, почему этот Facebook хочет дистанцироваться. Просто помните, что это пиар-маневр, который пытается дистанцироваться (только на словах) от ужасных методов ведения бизнеса.

Что вы делаете, если вас неоднократно уличали в совершении крайне неэтичных и, возможно, незаконных действий? Очевидно, вы не перестанете делать плохие дела. Это будет стоить крошечной части вашей прибыли. Вы меняете название своей компании и надеетесь, что все забудут.

Метавселенная – это когда мешает демократия или вам просто нужен геноцид.

Старое вино в новой бутылке.

Facebook может изменить название своей компании, но как насчет ее токсичности?

Ребрендинг, чтобы дистанцироваться от прошлых действий и проступков, которые до сих пор продолжаются. Это никогда не срабатывает и, конечно же, не подходит для Facebook, потому что изменения происходят в результате реальных изменений в поведении, а не в результате переодеваний.

Сюрприз! Facebook планирует сменить название компании, чтобы у него была "зонтичная" корпорация, которая защищает свои активы от государственного регулирования и изъятия.

Они могут менять или ребрендировать свою компанию тысячи раз. Если они не смогут ничего сделать, чтобы остановить распространение дезинформации и исторических искажений, это все равно останется та самая куча дерьма, которая является убежищем для интернет-троллей.

Но есть и положительная реакция на ребрендинг и разработку Метавселенной, хотя и несколько осторожная:

Если вы все еще не поняли понятия "Метавселенной", то посмотрите фильм "Первому игроку приготовиться". Это радует моих племянников, но меня, учитывая на мой возраст, это пугает.

Вероятно, они хотят создать свой собственный виртуальный мир со своей валютой, своей историей, данными, правилами и своей внутренней экономикой. Вероятно, также с возможностью перенести свой профиль Facebook в аватар. Если это произойдет, я думаю, что я бы согласился принять в этом участие.

Не забыли люди и пошутить насчет будущего нового названия компании Facebook: