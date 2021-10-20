Пользователи соцсетей тоже отреагировали на предстоящую смену названия технологического гиганта. Абсолютное большинство первых комментариев оказалось крайне негативным – дошло даже до обвинения в геноциде.
Читайте на сайте Цукерберг изменит название соцсети Facebook, – СМИ
Реакция сети
Пользователи сети сразу начали критиковать будущий ребрендинг компании:
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Совершенно ясно, почему этот Facebook хочет дистанцироваться. Просто помните, что это пиар-маневр, который пытается дистанцироваться (только на словах) от ужасных методов ведения бизнеса.
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Что вы делаете, если вас неоднократно уличали в совершении крайне неэтичных и, возможно, незаконных действий? Очевидно, вы не перестанете делать плохие дела. Это будет стоить крошечной части вашей прибыли. Вы меняете название своей компании и надеетесь, что все забудут.
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Метавселенная – это когда мешает демократия или вам просто нужен геноцид.
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Старое вино в новой бутылке.
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Facebook может изменить название своей компании, но как насчет ее токсичности?
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Ребрендинг, чтобы дистанцироваться от прошлых действий и проступков, которые до сих пор продолжаются. Это никогда не срабатывает и, конечно же, не подходит для Facebook, потому что изменения происходят в результате реальных изменений в поведении, а не в результате переодеваний.
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Сюрприз! Facebook планирует сменить название компании, чтобы у него была "зонтичная" корпорация, которая защищает свои активы от государственного регулирования и изъятия.
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Они могут менять или ребрендировать свою компанию тысячи раз. Если они не смогут ничего сделать, чтобы остановить распространение дезинформации и исторических искажений, это все равно останется та самая куча дерьма, которая является убежищем для интернет-троллей.
Но есть и положительная реакция на ребрендинг и разработку Метавселенной, хотя и несколько осторожная:
- Если вы все еще не поняли понятия "Метавселенной", то посмотрите фильм "Первому игроку приготовиться". Это радует моих племянников, но меня, учитывая на мой возраст, это пугает.
- Вероятно, они хотят создать свой собственный виртуальный мир со своей валютой, своей историей, данными, правилами и своей внутренней экономикой. Вероятно, также с возможностью перенести свой профиль Facebook в аватар. Если это произойдет, я думаю, что я бы согласился принять в этом участие.
Не забыли люди и пошутить насчет будущего нового названия компании Facebook:
- Мое лучшее предположение относительно нового названия – "Цель". Но я предпочитаю что-то более классическое, как например просто "Производство Марка Цукерберга".
- Я уверен, что они выберут менее зловещее название, например, Weyland-Yutani, Cyberdyne Systems, Umbrella Corporation или Tyrell Corporation.