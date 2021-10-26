Противоспутниковое оружие предназначено для уничтожения космических аппаратов, используемых в навигационных и разведывательных целях. Оно существует в двух вариациях: спутники-перехватчики и баллистические ракеты, запускаемые из наземных установок, кораблей или самолетов. Как работает новая китайская разработка, точно неизвестно.

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Как новое оружие выводит из строя спутники

Принцип работы заключается в закладке небольшого взрывного устройства в сопло реактивного двигателя спутника.

Основная проблема состоит в том, что никто пока не знает, как это происходит.

При этом оружие не разрушает вражеские аппараты полностью. Они разрушаются точечно, спутник выводится из строя, но при этом вся его внутренняя электронная начинка остается целой.

Это, по замыслу разработчиков, должно ввести противника в заблуждение, ведь тот, прежде всего, подумает, что проблема в простой неисправности двигателя.

Взрывной заряд может оставаться в двигателе долгое время, оставаясь незамеченным. Активировать его можно в нужный момент. Кроме того, он также может быть отделен от спутника и возвращен обратно, если управляющий оружием оператор передумает.

Такое оружие открывает новые возможности для страны, что владеет им. Можно предположить, что другие два основных государства-владельцы противоспутникового оружия – США и Россия – вскоре ответят такой разработке.