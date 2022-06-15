Утилита размером меньше мегабайта работает не только в Google Chrome, но и в других браузерах, построенных на движке Chromium. Это Microsoft Edge, Opera, Vivaldi и другие.

Интересно Украинская компания MacPaw создала приложение для обнаружения российского софта на компьютерах

Как это работает

Основная антишпионская программа SpyBuster предназначена для компьютеров Mac и помогает пользователям защищать свои данные, удаляя приложения и блокируя веб-соединения, отправляющие данные на серверы, расположенные в России и Беларуси, или каким-либо образом связанные с ними.

Расширение SpyBuster для браузеров поможет пользователям на всех платформах, поддерживающих браузеры на основе Chromium, контролировать веб-соединения и процессы передачи данных, чтобы повысить защиту персональной информации от попадания в чужие руки.



SpyBuster предупредит об опасном соединении / MacPaw

Браузерное расширение SpyBuster показывает, куда отправляются пользовательские данные во время веб-серфинга и может точно определить, какой именно сайт устанавливает нежелательные соединения.

Интерактивная карта внутри расширения позволяет пользователям видеть, куда отправляются личные данные в режиме реального времени для каждой отдельной вкладки.



Интерактивная карта в SpyBuster показывает, куда идет трафик / Фото MacPaw

В то время как приложение SpyBuster для Mac имеет функцию блокировки нежелательных соединений или мгновенного удаления приложений, расширение для Google Chrome только информирует о потенциально опасных соединениях. Однако в меню "More Info" добавлены инструкции по блокировке сайтов в Google Chrome. Таким образом, аналогично приложению на Mac, пользователь самостоятельно решает доверять свои данные серверу или нет.



Раздел "More Info" предоставляет инструкции по блокировке сайтов в Google Chrome / Фото MacPaw

Установить расширение можно из официального магазина приложений Google по ссылке.

Как отмечают в компании, 53 процента всех кибератак осуществляются из России. В первую тройку стран, страдающих от них, входят США, Украина и Великобритания. Поэтому SpyBuster – это актуальное превентивное приложение для пользователей со всего мира.