На платформе коллективного финансирования Xiaomni Youpin представлено портативное устройство для лазерной терапии ринита – синдрома воспаления слизистой оболочки носа. Инфекционный ринит вызывается микробами и вирусами, а развитию заболевания способствует переохлаждение и грязный воздух.

По официальной информации, устройство для лазерной терапии ринита может обеспечивать расширение кровеносных сосудов, гаджет улучшает кровообращение и способствует выздоровлению, выпуская лазерный свет с длиной волны 650 нм. Устройство повышает способность организма сопротивляться болезни и снимает отек слизистой оболочки носа, сообщает iGeekPhone.

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Важная информация о гаджете

Портативный лазерный терапевтический прибор для лечения ринита сертифицирован как медицинское оборудование второго класса, его могут использовать дети и взрослые, курс лечения составляет до 15 дней. Конструкция устройства такова, что оно не мешает во время разговоров, приема пищи и выполнения других привычных дел.



Гаджет удобно крепится на лице и не мешает во время общения или приема пищи

Прибор оснащен 5 сменными силиконовыми насадками для носа, поэтому его могут использовать несколько человек, избегая риска перекрестного заражения. Емкость аккумулятора составляет 1 000 мА/ч, устройство может работать в течение 11 часов, а полная зарядка занимает 1,5 часа.

Цена

Стоимость устройства составляет 45 долларов (1 274 гривны).