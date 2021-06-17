Новинка на рынке: удобный гаджет для велосипеда, который поможет с ремонтом

Велосипед – это вещь, которая нуждается в уходе. Ремонт может значительно усложниться, если делать его в дороге, а не дома или мастерской. Стартап Talos поможет велосипедистам провести простой ремонт в полевых условиях.

Ежедневное пользование велосипедом означает, что его регулярно нужно технически обслуживать и ремонтировать. Проблема в том, как получить необходимые инструменты и в этот самый момент не носить с собой лишний вес. Мультитул для велосипедистов BikePal имеет набор, состоящий из 23 инструментов. Он маленький и удобный для ношения в кармане.

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Мультитул BikePal: смотреть видео онлайн

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Гаджет разработан для решения самых распространенных проблем ремонта и обслуживания велосипедов, включая ремонт шин и спиц, обслуживание цепи, регулировку руля, затяжку ослабленных болтов и винтов и тому подобные проблемы велосипедистов.

Поразительный набор инструментов для ремонта велосипедов складывается и раскладывается, как швейцарский нож. В набор инструментов входят:

Набор торцевых головок с плоскими магнитными отвертками.

Крестообразные отвертки.

Различные шестигранные ключи.

Инструменты для шин.

Цепной резак и другие.

Размеры BikePal составляют 90*49*19 миллиметров. Вес гаджета 208 граммов. Сделан мультитул из нержавеющей стали.