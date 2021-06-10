США вооружается: флот страны строит эсминец нового поколения

В Соединенных Штатах начали новую программу, которая имеет целью создание эсминца нового поколения, который станет основой военно-морского флота в середине XXI века. Новые корабли заменят не только эсминцы, но и ракетные крейсеры США.

Эсминцу предварительно дали название DDG (X). Согласно плану, он должен заменить на службе ракетные крейсеры типа Ticonderoga и эсминцы типа Arleigh Burke. Ожидается, что первый военный корабль нового типа будет спущен на воду в 2028 году. На службу DDG (X) должен поступить в 2032 году.

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Ракетный крейсер типа Ticonderoga / Фото Popular Mechanics

Что известно о DDG (X)

Поскольку офис команды разработчиков открыли в начале июня 2021 года, то и информации о новейшей разработке пока очень мало.

Главной задачей DDG (X) станет защита авианосцев, которые являются главной ударной силой флота США.

О том, как именно будет выглядеть эсминец, говорить рано. Вероятно, он отдаленно будет напоминать эсминец Zumwalt. В сети есть концепт-арты DDG( X), но они датируются началом 2000-х годов.

Специалисты считают, что новейший эсминец будет иметь на вооружении лазерное оружие. Речь идет о боевых установках с возможностью регулировать мощность лазерного луча. Их задача будет заключаться в ослеплении ракет и дронов. Возможно, лазер сможет сбивать цели.

DDG (X) будет иметь на вооружении пушку калибром 12,7 сантиметра.

Ранее мы писали о новых американских гиперзвуковых ракетах. Предполагалось, что их могут использовать на эсминцах будущего. Специалисты уверены, что так и будет – DDG (X), вероятно, будет иметь около 100 ракетных шахт. Но какие именно гиперзвуковые ракеты будут расположены в ракетных шахтах DDG (X) – неизвестно. Существует несколько вариантов: Common Hypersonic Glide Body, Mid-Range Capability или и Long Range Hypersonic Weapon, если ракеты адаптируют для использования на флоте. К примеру, ожидается, что Common Hypersonic Glide Body будут установлены на эсминцах Zumwalt, что сделает их первыми кораблями с гиперзвуковым оружием на борту. ​



Концепт-арты DDG (X) / Фото Popular Mechanics