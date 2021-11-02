Новейшая технология "рентгеновского" зрения обещает революцию в области автономных автомобилей

Автоматизированные технологии развиваются стремительными темпами. Не остается в стороне и автомобильная отрасль, призванная обеспечить надежные автопилоты для транспорта. Это позволит машинам ездить без вмешательства человека.

Автопилоты современных автомобилей еще недостаточно развиты. Не так давно они стали использоваться и еще далеки от идеала. Отдельные трудности составляют препятствия для "зрения" машин. Может, например, возникнуть ситуация, когда искусственный интеллект автомобиля не успевает среагировать на человека, который неожиданно выбежал из-за второго автомобиля или угла дома. Новейшая технология "рентгеновского" зрения поможет избавиться от таких проблем.

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Новейшая технология для автоматизированного передвижения транспорта: смотреть видео

Видеть сквозь предметы

Проект iMOVE Cooperative Research Center финансируется Сиднейским университетом, Австралия, и австралийской компанией Cohda Wireless, которая обеспечивает новейшие решения для транспортных средств.

Разработанная австралийскими специалистами технология базируется на обмене информацией между устройствами, которые должны быть повсеместно встроены. Таким образом, транспортные средства получают данные от других автомобилей или устройств, которые встроены, например, в светофоры. Информация быстро прорабатывается и искусственный разум получает понимание того, что происходит в "слепых пятнах", куда камеры автомобиля не имеют доступа.

Проект разрабатывается и тестируется уже три года. За это время были получены положительные результаты: например автомобиль, оборудованный соответствующей системой, "видит" велосипедиста или автомобиль за углом улицы. Такое "знание" уже обезопасит автомобиль от случайного наезда на человека.

Пока нет ясности, будет ли такая технология использоваться повсеместно, ведь она достаточно громоздкая и требует массового подключения и установки датчиков, которые будут передавать информацию. Также необходимы отдельные кооперации с автомобилепроизводителями, которые должны интегрировать технологию "коллективного восприятия" (collective perception, CP) в свои машины.

Поэтому вполне вероятно, что первоначально проект будет носить локальный характер и будет использоваться в одном городе. Если он себя зарекомендует, может получить распространение в других городах и странах.