Как пишет источник, производители Wi-Fi роутеров, такие как Zyxel или Adtran, предупреждают об увеличении сроков выполнения заказов из-за глобальной нехватки чипов.

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Какова ситуация

По данным Bloomberg, провайдеры широкополосного доступа при заказе маршрутизаторов ожидают не менее 60 недель – вдвое дольше, чем раньше.

По словам главы Европейского регионального бизнеса компании Zyxel Communications Corp Карстена Гевеке, первой причиной такого положения дел является внезапная остановка производства маршрутизаторов год назад, когда из-за пандемии COVID-19 работа предприятия простаивала. После восстановления работы, заказы посыпались лавиной из-за того, что множество людей по всему миру перешли на удаленную работу.

Одновременно с этим стоимость доставки выросла – примерно в десять раз. Виной тому конкуренция среди экспортеров за то, что везти – электронику, медикаменты или средства индивидуальной защиты.

Второй причиной назвали подорожание и дефицит чипсетов. Это влияет на всю цепочку производства, включая такие компоненты как память и управление питанием.

Проблемы нарастают одна за другой, ситуация ухудшается. Я общаюсь с некоторыми поставщиками чипов, которые говорят, что их заводы загружены на 300 процентов,

– рассказывает Гевеке.

Перегружены производители чипов, распределяя свои мощности, делают выбор в пользу более прибыльных заказов. В этом плане производителям роутеров трудно соревноваться с поставщиками смартфонов, компьютеров и игровых консолей.