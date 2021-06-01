Договор был подписан 31 мая 2021 года. Об этом сообщили на сайте Министерства бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии. Кроме этого, о подписании исторического соглашения сказал глава NASA Билл Нельсон.

Я рад возможности отметить историческое подписание "соглашений Артемиды" с нашими партнерами из Новозеландского космического агентства,

– сказал администратор NASA Билл Нельсон.

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NASA приветствует Новую Зеландию по поводу подписания Договора "Артемиды": смотреть видео онлайн

Какую функцию будет выполнять космическое агентство Новой Зеландии, подписав Соглашение

Космическое агентство Новой Зеландии было сформировано в 2016 году. Опыта работы у агентства мало, у него пока даже нет собственного сайта.

В 2021 году агентство начало заниматься разработкой новаторской спутниковой миссии, которая призвана отслеживать уровень выбросов метана в атмосферу Земли.

Если говорить об обязанностях Новой Зеландии в рамках программы Artemis, то никакой конкретики нет. Отмечается, что "Правительство Новой Зеландии не наметило конкретных планов касательно участия в программе Artemis".

Подписание соглашений "Артемиды" способствует участию в программе Artemis Новой Зеландии и наших компаний космического сектора,

– сказал Стюарт Нэш, министр экономического и регионального развития.

Новая Зеландия в космической отрасли известна благодаря одной компании – Rocket Lab, которая принадлежит Питеру Беку. И компания еще в 2020 году выиграла контракт NASA на запуск малого спутника CubeSat на Луну в рамках программы Artemis.

Поэтому по состоянию на начало лета 2021 года не до конца понятно, что молодое космическое агентство Новой Зеландии может предложить программе Artemis.

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Единственная стартовая площадка в Новой Зеландии принадлежит Rocket Lab / Фото Spacewatch

Какие страны подписали "Соглашение Артемиды"

Новая Зеландия стала 11 страной, подписавшей Договор. Кроме нее Соглашение ратифицировали: