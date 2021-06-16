На самом деле никакой Старой Зеландии не существует. Есть остров Зеландия, который принадлежит Дании. Но тихоокеанская страна с островами названа не в его честь. Новая Зеландия получила название в честь провинции Зеландия, которая расположена в Нидерландах недалеко от города Антверпен.
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Провинция Зеландия на картах Google Maps / Скриншот Google Maps
Кто дал название Новой Зеландии
Исследователь Абель Тасман первым среди европейцев увидел берега современной Новой Зеландии в декабре 1642 года. После этого нидерландские картографы назвали эти земли в честь провинции Зеландия.
Зеландию и Новую Зеландию разделяет расстояние, которое составляет 17 700 километров. На поверхности Земли максимальное расстояние, на котором могут находиться два объекта друг от друга составляет около 20 тысяч километров. Поэтому Новая Зеландия почти максимально удалена от земли, в честь которой получила имя.
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Какие еще подобные названия существуют
- Нью-Джерси – старая колония Нидерландов, которая называлась Новые Нидерланды. Переименована Британией в честь маленького острова Джерси, который расположен в проливе Ла-Манш.
- Нью-Йорк назывался Новый Амстердам и был столицей Новых Нидерландов. После того как контроль над городом захватили англичане, город был переименован в честь Якова II, у которого был титул герцога Йоркского.
- Новый Орлеан – колыбель джаза. Город основан французами в 1718 году. Получил название в честь Филиппа II, герцога Орлеанского.
- Штат Нью-Гемпшир – это 8-я английская колония, основанная на просторах Северной Америки. Название получил в честь графства Гемпшир.
- Новая Шотландия – провинция Канады на побережье Атлантического океана. Король Англии и Шотландии Яков I передал эти земли в баронетство шотландцу сэру Уильяму Александеру, который и назвал их Новой Шотландией в честь своей родной страны.
- Нью-Вестминстер – город в провинции Британская Колумбия, Канада. Основан в 1858 году. Название населенному пункту дала лично королева Соединенного королевства Великобритании и Ирландии и императрица Индии Виктория. Населенный пункт изначально планировали назвать Квинсборо, но королева Виктория решила дать городу название в честь района Лондона, в котором заседает парламент страны.