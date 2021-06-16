На самом деле никакой Старой Зеландии не существует. Есть остров Зеландия, который принадлежит Дании. Но тихоокеанская страна с островами названа не в его честь. Новая Зеландия получила название в честь провинции Зеландия, которая расположена в Нидерландах недалеко от города Антверпен.

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Провинция Зеландия на картах Google Maps / Скриншот Google Maps

Кто дал название Новой Зеландии

Исследователь Абель Тасман первым среди европейцев увидел берега современной Новой Зеландии в декабре 1642 года. После этого нидерландские картографы назвали эти земли в честь провинции Зеландия.

Зеландию и Новую Зеландию разделяет расстояние, которое составляет 17 700 километров. На поверхности Земли максимальное расстояние, на котором могут находиться два объекта друг от друга составляет около 20 тысяч километров. Поэтому Новая Зеландия почти максимально удалена от земли, в честь которой получила имя.

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Какие еще подобные названия существуют