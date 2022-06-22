Новая замена пластику: в США создали антимикробную пищевую пленку на растительной основе

Засоренность планеты пластиковыми отходами становится все большей проблемой, поэтому человечество пытается избавиться от упаковки на нефтяной основе, заменив ее чем-то биоразлагаемым. Ученые из США предлагают замену пищевой пленке.

Перспективная технология принадлежит ученым из Университета Рутгерса. Они разработали биоразлагаемое покрытие на растительной основе, которое можно распылять на пищевые продукты. Полученная плёнка будет защищать от патогенных микроорганизмов и от повреждений при транспортировке. Сообщается, что такая упаковка продлевает срок хранения авокадо, с которыми проводили испытания, на 50 процентов.

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Детали разработки

Научную статью уже опубликовали в журнале Nature Food. Согласно ей новая технология упаковки использует волокна на основе биополимеров и полисахаридов. Подобно паутине волокнистый материал можно сплести с помощью устройства, напоминающего фен, и окутать в него продукты разных форм и размеров.

Полученный в результате материал достаточно прочен, чтобы защитить от попадания посторонних жидкостей и сухих веществ, а также содержит противомикробные элементы. Волокна пропитаны природными противомикробными ингредиентами – маслом тимьяна, лимонной кислотой и низином. Такая пленка может бороться даже с кишечной палочкой, оставляя продукты свежими долгое время.

Технологию пленки, разлагаемую в почве в течение трех дней и которую можно легко смыть с продуктов обычной водой, назвали "сфокусированным ротационным струйным прядением".

Нам нужно избавиться от пищевой упаковки на нефтяной основе и заменить ее чем-то биоразлагаемым и нетоксичным. В то же время мы задали себе вопрос: "Можем ли мы разработать упаковку для продуктов, которая продлит срок годности и сократит количество пищевых отходов, одновременно повысив безопасность пищи?" Наша технология позволяет превращать биополимеры в волокна, которые могут напрямую обертывать еду. Это новый уровень, "умная" и "зеленая" пищевая упаковка,

– рассказывает руководитель исследования Филипп Демокрита.

О коммерциализации пока ничего не говорят. Однако технологией явно заинтересуются компании, ориентирующиеся на экологическое производство и уменьшение отходов. Сегодня в океан выбрасываются тонны пластика. При этом на его дне лежит в 30 раз больше отходов, чем плавает на поверхности.