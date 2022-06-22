Перспективная технология принадлежит ученым из Университета Рутгерса. Они разработали биоразлагаемое покрытие на растительной основе, которое можно распылять на пищевые продукты. Полученная плёнка будет защищать от патогенных микроорганизмов и от повреждений при транспортировке. Сообщается, что такая упаковка продлевает срок хранения авокадо, с которыми проводили испытания, на 50 процентов.

Интересно Ученые предлагают закрыть Землю гигантскими пузырями: зачем им это

Детали разработки

Научную статью уже опубликовали в журнале Nature Food. Согласно ей новая технология упаковки использует волокна на основе биополимеров и полисахаридов. Подобно паутине волокнистый материал можно сплести с помощью устройства, напоминающего фен, и окутать в него продукты разных форм и размеров.

Полученный в результате материал достаточно прочен, чтобы защитить от попадания посторонних жидкостей и сухих веществ, а также содержит противомикробные элементы. Волокна пропитаны природными противомикробными ингредиентами – маслом тимьяна, лимонной кислотой и низином. Такая пленка может бороться даже с кишечной палочкой, оставляя продукты свежими долгое время.

Технологию пленки, разлагаемую в почве в течение трех дней и которую можно легко смыть с продуктов обычной водой, назвали "сфокусированным ротационным струйным прядением".

Нам нужно избавиться от пищевой упаковки на нефтяной основе и заменить ее чем-то биоразлагаемым и нетоксичным. В то же время мы задали себе вопрос: "Можем ли мы разработать упаковку для продуктов, которая продлит срок годности и сократит количество пищевых отходов, одновременно повысив безопасность пищи?" Наша технология позволяет превращать биополимеры в волокна, которые могут напрямую обертывать еду. Это новый уровень, "умная" и "зеленая" пищевая упаковка,

– рассказывает руководитель исследования Филипп Демокрита.

О коммерциализации пока ничего не говорят. Однако технологией явно заинтересуются компании, ориентирующиеся на экологическое производство и уменьшение отходов. Сегодня в океан выбрасываются тонны пластика. При этом на его дне лежит в 30 раз больше отходов, чем плавает на поверхности.