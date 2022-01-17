Технология появится на вооружении Пентагона в ближайшее время. Участники проекта – военный подрядчик Raytheon и агентство DARPA.

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Что известно

В компании сообщили об успешном тестировании технологии в разных городских условиях: на открытой местности и в закрытых объектах.

Разработка получила название OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET).

Благодаря ей, оператор сможет управлять действиями 130 дронов одновременно.

По утверждению разработчиков из Raytheon, имеющееся аппаратное и программное обеспечение позволит выполнять эту работу даже оператору с минимальной подготовкой.

Управление роем беспилотников происходит с помощью VR-интерфейса, позволяющего визуально контролировать каждый дрон в отдельности. Еще одна опция OFFSET – речевой интерфейс, позволяющий отдавать команды действующим БПЛА голосом.

Ключевой элемент приложения – использование недорогого аппаратного обеспечения. Без мощных вычислительных возможностей, доступных на более дорогих платформах.

Программное обеспечение, судя по всему, автоматически определяет и ищет решения проблем. OFFSET может самостоятельно назначить дроны с правильными возможностями соответствующему набору задач.

Испытание технологии OFFSET / Фото Raytheon

Примером использования разработки приводят наблюдение за зданием. Программа в этом случае учитывает все возможности и отправляет дрон в любое нужное место. После развертывания беспилотников их сотрудничество позволяет понять, какие части здания были изучены и где есть пробелы. Затем они автономно выбирают, как восполнить эти пробелы.