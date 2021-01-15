Компания Xiaomi снова удивила интересной разработкой. Производитель представил разумную розетку MIJIA Smart Wall Socket, которая превратит любое обычное устройство в смарт-девайс.

MIJIA Smart Wall Socket сначала представили на площадке коллективного финансирования. Об этом сообщает Gizmochina.

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Чем интересна

MIJIA Smart Wall Socket получила элегантный, минималистский дизайн. Устройство доступно только в белом цвете.

В розетке используется Bluetooth Mesh. Здесь предусмотрены функции планирования, возможность просмотра статистики энергопотребления, голосовое управление, а также возможность подключения к другим устройствам платформы Xiaomi IoT.

Цена

Стоимость MIJIA Smart Wall Socket в рамках краудфандинга составляет около 7 долларов (почти 200 гривен). Когда новинка поступит в розницу, то цена возрастет до 9 долларов (250 гривен).