Новая Tesla S Plaid вспыхнула во время движения и сгорела дотла: шокирующие фото

В начале июня компания Tesla начала выпуск топового электромобиля Model S Plaid – с улучшенной аэродинамикой, продвинутой мультимедиа-системой, способной запустить Cyberpunk 2077, и моторами повышенной мощности. Через месяц одна из таких машин вспыхнула во время движения.

Детали пожара Tesla S Plaid

Инцидент произошел 29 июня, лишь через три дня после покупки электромобиля владельцем. Водитель некоторое время не мог выбраться из горящей машины – электронный замок вышел из строя. Чтобы спастись, пришлось выбить дверь.

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Что известно об инциденте

Проехав еще 11-12 метров, электромобиль загорелся на ходу.

Возгорание произошло в жилом районе рядом с домом владельца, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные, которые и потушили то, что осталось от премиального электромобиля. Они же опубликовали в интернете несколько снимков сгоревшего авто.

Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.

Tesla S Plaid занялась и сгорела дотла

Фото Electrek

Реакция Tesla

В Tesla пока не комментировали возгорание топового электрокара компании. Во время презентации Model S Plaid руководитель компании Илон Маск рассказывал, что электромобиль "безопаснее, чем любая модель Volvo".

Пришлось хорошо потрудиться, чтобы обезопасить батарею нового S/X. Во время разработки новой модели возникло больше проблем, чем ожидалось,

– заявлял Илон Маск.

Государственная администрация контроля безопасности на дорогах запустила расследование инцидента.