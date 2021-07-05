Детали пожара Tesla S Plaid
Инцидент произошел 29 июня, лишь через три дня после покупки электромобиля владельцем. Водитель некоторое время не мог выбраться из горящей машины – электронный замок вышел из строя. Чтобы спастись, пришлось выбить дверь.
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Что известно об инциденте
- Проехав еще 11-12 метров, электромобиль загорелся на ходу.
- Возгорание произошло в жилом районе рядом с домом владельца, в результате инцидента никто не пострадал.
- На место происшествия прибыли пожарные, которые и потушили то, что осталось от премиального электромобиля. Они же опубликовали в интернете несколько снимков сгоревшего авто.
- Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.
Tesla S Plaid занялась и сгорела дотла
Фото Electrek
Реакция Tesla
В Tesla пока не комментировали возгорание топового электрокара компании. Во время презентации Model S Plaid руководитель компании Илон Маск рассказывал, что электромобиль "безопаснее, чем любая модель Volvo".
Пришлось хорошо потрудиться, чтобы обезопасить батарею нового S/X. Во время разработки новой модели возникло больше проблем, чем ожидалось,
– заявлял Илон Маск.
Государственная администрация контроля безопасности на дорогах запустила расследование инцидента.