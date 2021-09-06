Новая теория заговора убеждает: интернет в том виде, в каком мы его знали, умер в период между 2016 и 2017 годами. Нет, он не исчез, но всю активность в нем начали создавать боты, а не живые люди.

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Теория мертвого интернета

Теорию подробно описали в начале 2021 в блоге "Macintosh Cafe" на платформе форумов Agora Road. Пользователь IlluminatiPirate написал объемный текст, в котором рассказал, почему считает, что интернет умер после 2017 года, став "пустым и лишенным людей".

Я видел те же темы, те же фотографии и те же ответы, копируемые снова и снова на протяжении многих лет – до того момента, когда практически изучил их и перестал удивляться,

– пишет IlluminatiPirate.

По его словам, сегодня большую часть активности в сети создает исключительно искусственный интеллект.

Именно он создает контент, публикует фотографии и видео, пишет комментарии и статьи.

Нейросети старательно имитируют живых людей, чтобы их контент выглядел убедительно.

По всем этим, конечно же, стоят вполне реальные "кукловоды".

Такими традиционно выступают тайный мировое правительство и корпорации.

Цель такого сотрудничества – рекламная пропаганда и принуждение реальных людей к покупкам товаров и продуктов.

Наибольшую вину за смерть интернета возлагают на правительство США.

Источник отмечает, что количество сторонников относительно новой теории заговора постоянно растет, а спорить с ней становится все труднее. Действительно за последние годы с развитием технологий искусственного интеллекта интернет сильно изменился. Он стал более управляемым и цензурированным, в нем появилось очень много рекламы, так как разные компании поняли, что продвигать свой бренд через сеть очень выгодно, а соцсети и IT-гиганты отреагировали на эту тенденцию разработкой соответствующих рекламных инструментов, порой пренебрегая другими функциями своих платформ.

Некоторую долю контента и модерации действительно положили на "плечи" искусственного интеллекта. Однако все равно большая часть материалов, которые сегодня мы видим в интернете, производится реальными людьми. Нельзя отрицать, что как минимум видеоконтент на YouTube, TikTok, Instagram создают живые люди, ведь даже самые современные технологии DeepFake не способны сымитировать человека настолько хорошо, чтобы этого никто не заметил. Поэтому ближайшие годы эту теорию можно будет легко оспорить – пока не изобретут технологии настолько совершенные, чтобы обмануть даже самого придирчивого человека.