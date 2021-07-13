В современной физике принято рассматривать сверхпроводимость с точки зрения теории Бардина – Купера – Шриффера (теория БКШ). В этой модели частицы могут формировать куперовские пары, связанные и противодействующие рассеянию. Однако теория БКШ не объясняет все типы сверхпроводников, что ограничивает нашу способность создавать более надежные сверхпроводящие материалы, которые бы работали, скажем, при комнатной температуре.

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Новая теория полупроводимости

Ученые из Цукубского университета предложили новую модель сверхпроводимости, которая лучше раскрывает физические принципы. Вместо куперовских пар в ее основу легло "соединение Берри". Этот инструмент оценивает скручивание пространства там, где движутся электроны.

В стандартной теории БКШ происхождение сверхпроводимости – это спаривание электронов. В этой теории сверхтоки определены как бездиссипативный поток спаренных электронов, в то время как отдельные электроны все еще испытывают сопротивление,

– объяснил профессор Хирояши Коидзуми.

В качестве примера физики приводят эффект Джозефсона, когда сверхпроводящий ток протекает через тонкий слой диэлектрика, разделяющий два сверхпроводника. Хотя он широко применяется в высокоточных детекторах магнитных полей и квантовых компьютерах, этот эффект не вписывается полностью в теорию БКШ.

В новой же теории роль спаривания электронов – стабилизировать соединение Берри, а не быть причиной самой сверхпроводимости, а сверхток – это поток отдельных и спаренных электронов, созданный в результате скручивания пространства, где движутся электроны, вызванного соединением Берри.

Почему это важное открытие и что оно дает

Открытие японских ученых может вызвать скачок в прогрессе с квантовыми компьютерами и энергетикой. Новое понимание сверхпроводимости позволит лучше изучить этот процесс и в будущем создать более эффективные и надежные сверхпроводники, которые способны работать при меньших температурах, что является ключевым решением проблемы работы квантовых компьютеров.