Геологи из Технического университета Вирджинии, возможно, выяснили, почему Церера – самое большое небесное тело в поясе астероидов Солнечной системы – показала "неожиданную геологическую активность". Выводы ученых описаны в статье, опубликованной в журнале AGU Advances.

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Живая или мертвая Церера

Цереру открыли еще в 1801 году, однако взглянуть на нее вблизи люди смогли только в 2015 году. К удивлению, на карликовой планете обнаружили интересные геологические особенности, такие как плато, месторождения полезных ископаемых и трещины на поверхности — все признаки того, что Церера когда-то поддерживала сейсмическую активность и даже океан.

Однако здесь и появляется проблема. Формируясь, большие планеты сначала горячие, вызывая геологическую активность, а со временем охлаждаются. Однако Церера никогда не была достаточно велика, чтобы быть настоящей планетой, и потому не могла генерировать тепло во время формирования. Чтобы на ее поверхности сегодня существовали все эти признаки активности, нужно было бы генерировать тепло в какой-то момент своей истории, в то время как ученые считают, что такие малые планетарные тела на это не способны. Возникает логический вопрос: как это произошло?

Компьютерное моделирование, проведенное для этого конкретного случая, показывает, что карликовой планете не обязательно было нагреваться, чтобы производить тепло. Согласно новой теории, она включает в себя радиоактивные элементы уран и торий, которые нагрелись из-за внутреннего радиоактивного распада, превратив ее из холодного камня в горячий. Затем процесс, вероятно, снова повторился, несколько раз нагревая и охлаждая Цереру, что характерно для больших планет.

В этой статье мы показали, что самого радиогенного нагрева достаточно для создания интересной геологии,

– говорит Скотт Кинг, профессор геологических наук из Технического университета Вирджинии.

Вероятно, эта теория поможет раскрыть тайну формирования других карликовых планет и даже некоторых спутников.