Общепринятая сегодня стандартная модель физики элементарных частиц в целом хорошо объясняет законы Вселенной. Однако в ней есть несколько пробелов. В частности, в нее не вписывается существование темной материи, она не позволяет объяснить ускорение расширения Вселенной, а масса бозона Хиггса, предусмотренная этой моделью, как минимум втрое больше, чем полученная в результате экспериментов.

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О чем говорит новая теория

Физики Раффаэле Тито Д'Аньоло из Университета Париж-Сакле и Даниэле Терезе из ЦЕРНа разработали собственную теорию, объясняющую легкость бозона Хиггса.

Ученые использовали концепцию мультивселенной.

Согласно новой теории, когда образовалась Вселенная, существовало множество других параллельных.

В каждом появились бозоны Хиггса.

Но их распределение между различными вселенными и их областями было неоднородным: некоторые области содержали тяжелые бозоны, тогда как другие – легкие.‎

Наблюдая за помощью математической модели за тем, как этот мультивселенная развивалась с течением времени, исследователи обнаружили: те, где были тяжелые бозоны Хиггса, оказались нестабильными и очень быстро разрушились – они "схлопывались" всего за 10-5 секунд.

Такое явление известно в космологии как Большое сжатие или Большой хлопок. Оно предполагает, что под действием темной энергии расширение Вселенной сменяется резким сжатием и Вселенная коллапсирует, схлопываясь в сингулярность.

В итоге, по мнению исследователей, существовать осталась лишь наша Вселенная, содержащая очень легкий бозон Хиггса, который лучше всего подходил для законов существования.

Кроме того, Д'Аньоло и Терезе также считают, что их модель позволяет объяснить еще одно противоречие Стандартной модели: нарушение симметрии взаимодействия между частицами и античастицами. Ученые планируют проверить теорию в экспериментах с темной материей и адронами — частицами сильного взаимодействия.