Измените смартфон до неузнаваемости: как установить новую тему на телефоны Xiaomi, Redmi и Poco

Внешний вид интерфейса смартфона со временем начинает надоедать. Мы начинаем менять обои, кто-то загружает новый пакет иконок, добавляют виджеты – у каждого свой подход. Некоторые могут полностью изменить тему оформления, как владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Если у вас смартфон одного из этих брендов, ниже вы научитесь изменять темы, чтобы освежить интерфейс.

Интересно, что некоторые пользователи за все время использования смартфона ни разу не заходят в раздел меню "Темы", а зря. Несмотря на то, что там множество мусора, можно найти действительно красивые стили оформления.

Не пропустите Как очистить кэш на смартфоне – инструкция для владельцев Android

Кроме того, вам необязательно применять всю тему, вы можете использовать только понравившийся вам элемент интерфейса: иконки, обои, экран блокировки, шрифты или звуки уведомлений.

Как пользоваться приложением "Темы" в смартфонах Xiaomi, Poco, Redmi

Перед выбором тем следует разобраться с приложением "Темы". Попасть в него можно сразу нажав на приложение с соответствующим именем, либо через настройки в разделе оформления.

Далее просто найдите понравившуюся тему среди сотен бесплатных, или платных в приложении, загрузите ее и активируйте. Как уже отмечалось, наиболее интересной возможностью является возможность использовать отдельные элементы темы, что собрать такой вид, который вам действительно понравится.

Чтобы применить какую-либо составную часть темы, необходимо:

Выберите нужную тему и загрузите ее на устройство.

Перейти к сохраненным данным.

Открыть загруженную тему.

Внизу отметьте галочками только элементы, которые вы хотите установить на ваш смартфон.

Нажмите кнопку применить.



Как найти и установить новую тему на смартфоне Xiaomi / Фото 24 канал

Благодаря этим простым действиям можно объединить экран блокировки от одной темы, иконки от другой и обои от третьей. Получиться может очень "взрывная смесь", но главное, чтобы вам нравилось.

Как поменять только иконки на смартфоне Xiaomi

Как мы уже писали выше, вы можете использовать не всю тему, а только определенные ее элементы, в частности иконки приложений. Кроме того, иконки вообще можно скачать по отдельности и заменить их в уже существующей теме.

Для этого необходимо выбрать нужную тему, загрузить ее и перед установкой выбрать элементы, которые вы хотите установить, например иконки приложений. Кроме того, после загрузки темы в отдельных папках появятся все доступные графические элементы, которые можно использовать отдельно.



Категории элементов оформления / Фото 24 канал

На скриншотах выше видно, что темы разбиты на отдельные элементы, которые можно заменить на собственные. Можно также изменить анимацию загрузки и музыку при включении смартфона. Можно также полностью изменить системные звуки и другие детали интерфейса.

Вам будет интересно Их следует установить: 5 крутых приложений на смартфон, о которых вы могли не знать

iOS прямо на вашем Xiaomi

Установить полноценную iOS на ваш смартфон возможности нет, однако сделать его интерфейс визуально схожим можно без проблем. Симпатия к интерфейсу созданного Apple понятна – он приятен, прост и понятен. Сделать ваш смартфон, похожий на iPhone, можно довольно просто.

В приложении "Темы" достаточно вариантов оформления с обоями и значками, которые выглядят точно так же, как на iOS. Однако среди ряда схожих тем наиболее проработанной, красивой и точной является Global iOS .



Тема Global iOS имеет отличный набор иконок / Фото 24 канал

Большинство других вариантов страдают проблемами с выравниванием приложений. Из-за того, что iOS имеет подложку, разработчики часто не могут правильно ее разместить, и значки наезжают на ее пределы. Выглядит откровенно говоря, не очень. В этой же теме такой проблемы нет. В ней изменены преимущественно значки, чего для многих будет достаточно. Благодаря замене иконок восприятие интерфейса достаточно сильно меняется.

Меняем экран блокировки на Xiaomi, Redmi и Poco

В начале статьи мы отмечали, что можно использовать не всю тему, а только понравившиеся вам элементы. Так можно сделать с экраном блокировки, если вы не нашли интересующего вас варианта отдельно, зато увидели его в теме, которая вам ничем больше и не нравится.

Например, тема Week Day как раз такая. Авторы хорошо поработали над экраном блокировки – у него красивый читабельный и удобный для восприятия шрифт, все очень информативно и красиво. А вот с иконками по этой теме не все так хорошо, как могло быть. Поэтому нам нужен только экран блокировки. Загружаем ее и устанавливаем только его, вся тема нам не нужна. Хотя если она вам понравилась – можете установить ее полностью.



Меняем экран блокировки / Фото 24 канал

Читайте на сайте Что произойдет с вашим смартфоном, если заряжать его всю ночь

Как видите, смартфоны от компании Xiaomi можно очень красиво кастомизировать меняя практически что угодно, что вам вздумается. Вы можете искать каждый элемент отдельно, темы в общем или составить собственную тему из нескольких использовав только то, что вам по вкусу. Не бойтесь, экспериментируйте и вы обязательно создадите собственную уникальную тему.