Инженеры из Калифорнийского технологического института изготовили необычную мембрану из гидрогеля с крайне специфическим узором. Ее поверхность покрыта наноструктурами, напоминающими колючки кактуса. Но сделаны они из гидрофильного материала, впитывающего воду.

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Как это работает

Е Ши, соавтор статьи, объясняет: "Кактусы уникальным образом приспособлены к выживанию в засушливом климате. В нашем случае, эти колючки, которые мы называем "микродеревьями", захватывают микроскопические капли воды, которые парят в воздухе, и те стекают вниз, к основанию, соединяясь с другими каплями в относительно большую каплю. Они постепенно заполняют резервуар водой, которую можно использовать".



Микроскопическое изображение шипов, прототипами которых стали кактусы / Фото Caltech