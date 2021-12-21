Новая технология Sony обещает революцию в камерах смартфонов и фотоаппаратов

Sony разработала новую технологию датчиков для камер, которую можно применить как в полноценных фотоаппаратах, так и в компактных смартфонах. Компания обещает революцию в фотосъемке.

Речь идет о первой в мире многослойной CMOS-матрице для камер нового поколения. Система полагается на "двухслойные транзисторные пиксели" — она поглощает примерно в два раза больше света, расширяет динамический диапазон и снижает уровень шума.

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Что обещает разработка

Новая технология позволит разработчикам матриц улучшать свойства камер. Сенсоры смартфонов станут еще меньше, но будут снимать гораздо лучше.

Sony объясняет, что обычно в датчиках изображения фотодиоды и пиксельные транзисторы размещаются на одной подложке, но инженерам компании удалось обойти это ограничение.

В новой конструкции разработчики разделили фотодиоды и транзисторы на два соседних слоя.

В результате компания создала датчик, который примерно вдвое увеличивает уровень сигнала насыщения.

В дополнение каждый слой датчика теперь можно оптимизировать отдельно.

Это означает, что в итоге Sony может удвоить светонасыщенность сенсора или, например, количество заряда, которое будет удерживать каждый пиксель.

Последнее, в свою очередь, расширяет динамический диапазон и снижает уровень шумов.

Польза и перспективы

– это максимальная емкость хранения электронов в одном пикселе. Этот показатель не является непосредственной способностью датчика собирать свет. Однако этот фактор влияет на то, насколько точно датчик может интерпретировать световую информацию в темноте.

Новая технология понадобится во время съемки в условиях плохой освещенности — ночью или в закрытых помещениях без студийного света. Также она позволит использовать новые архитектуры камер, которые будут в реальном времени настраивать каждый слой фотодиода и пиксельного транзистора. Готовая картинка будет ярче и насыщеннее, но без эффекта "замыленного фото".

Стоит отметить, что Sony, которая лидирует по поставкам сенсоров CMOS для мобильного рынка с долей в 42%, раскрыла саму технологию, но не продемонстрировала полноценное устройство, поэтому сроки внедрения остаются неизвестными. Источники в сети называют сроки примерно в два года, а то и быстрее.

Датчики планируют задействовать в полнокадровых камерах и смартфонах. Вероятно, среди них будут такие партнеры компании как Apple, Samsung и Xiaomi.