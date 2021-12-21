Новая технология Sony обещает революцию в камерах смартфонов и фотоаппаратов
Источник:Engadget
Sony разработала новую технологию датчиков для камер, которую можно применить как в полноценных фотоаппаратах, так и в компактных смартфонах. Компания обещает революцию в фотосъемке.
Речь идет о первой в мире многослойной CMOS-матрице для камер нового поколения. Система полагается на "двухслойные транзисторные пиксели" — она поглощает примерно в два раза больше света, расширяет динамический диапазон и снижает уровень шума.
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Что обещает разработка
Новая технология позволит разработчикам матриц улучшать свойства камер. Сенсоры смартфонов станут еще меньше, но будут снимать гораздо лучше.
- Sony объясняет, что обычно в датчиках изображения фотодиоды и пиксельные транзисторы размещаются на одной подложке, но инженерам компании удалось обойти это ограничение.
- В новой конструкции разработчики разделили фотодиоды и транзисторы на два соседних слоя.
- В результате компания создала датчик, который примерно вдвое увеличивает уровень сигнала насыщения.
- В дополнение каждый слой датчика теперь можно оптимизировать отдельно.
- Это означает, что в итоге Sony может удвоить светонасыщенность сенсора или, например, количество заряда, которое будет удерживать каждый пиксель.
- Последнее, в свою очередь, расширяет динамический диапазон и снижает уровень шумов.
Польза и перспективы
Новая технология понадобится во время съемки в условиях плохой освещенности — ночью или в закрытых помещениях без студийного света. Также она позволит использовать новые архитектуры камер, которые будут в реальном времени настраивать каждый слой фотодиода и пиксельного транзистора. Готовая картинка будет ярче и насыщеннее, но без эффекта "замыленного фото".
Стоит отметить, что Sony, которая лидирует по поставкам сенсоров CMOS для мобильного рынка с долей в 42%, раскрыла саму технологию, но не продемонстрировала полноценное устройство, поэтому сроки внедрения остаются неизвестными. Источники в сети называют сроки примерно в два года, а то и быстрее.
Датчики планируют задействовать в полнокадровых камерах и смартфонах. Вероятно, среди них будут такие партнеры компании как Apple, Samsung и Xiaomi.