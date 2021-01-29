В отдаленных регионах, открытом море, лесу или горах спутниковая связь слишком дорогая. При этом она крайне необходима, например, для подачи сигнала о помощи с аварийных судов. Стартап Skylo предлагает технологию связи со спутниками из любой точки планеты менее чем за 10 долларов в месяц.

Источник: MIT News

Команда Skylo, которая состоит из выпускников MIT, разработала новую антенну и протокол связи, который позволяет эффективно передавать данные на геостационарные спутники.

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Чем особенная новая разработка

Технология обеспечивает спутниковую коммуникацию менее чем за 5 процентов от себестоимости современных решений.

Если я хочу просто отправить сигнал с трактора, я не должен платить столько же, сколько плачу за широкополосную связь с круизного лайнера, как это происходит сейчас, к сожалению,

– сказал Парт Триведи, соучредитель Skylo.

Триведи и его коллеги предложили другой тип сети, использующий узкополосные протоколы связи, которые посылают данные на большие расстояния эффективнее, чем широкополосные, и уже применяются в работе подключенных устройств на Земле. Система привлекает спутники, которые уже находятся на орбите – новые отправлять в космос не придется – и использует особую антенну из сотовых компонентов. Все это существенно сокращает стоимость аппаратного обеспечения.

Антенна спрятана в Skylo Hub, устройстве, напоминающем модем. Установив его на своей лодке, рыбаки смогут получать предупреждения о приближении шторма, подавать сигналы бедствия или даже продавать свой улов еще до прибытия в порт. Фермеры смогут узнавать об изменениях погоды и получать информацию о состоянии культур. Дальнобойщики перестанут оставаться без связи с диспетчерами на длинных гонках.

Технология Skylo уже применяется на грузовиках, лодках и тракторах в Индии, по достигнутой с государственным провайдером договоренности. В 2021 году стартап планирует расширяться в другие регионы мира.