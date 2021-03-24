Несмотря на то, что грузовые дроны обещают стать основой доставки почтовых отправлений, из-за небольшого размера они могут поднимать лишь относительно легкие посылки. Однако новая экспериментальная система позволяет им браться за тяжелую работу сообща.

Как будет работать технология

Система, над которой сейчас работают инженеры из Технологического института Джорджии, состоит из ящика с бортами по 60 см и массой 5,4 кг. В него встроено устройство для подключения четырех небольших квадракоптеров, которые в одиночку такой груз поднять не смогут. Все это можно масштабировать для использования с контейнерами большего размера путем увеличения количества дронов.

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Как только дроны получают команду на перемещение ящика с грузом, они одновременно взлетают, постоянно обмениваясь друг с другом данными в режиме автономного полета. Это позволяет им координировать действия – тягу и направление движения – чтобы перемещаться как единое целое.



Дроны могут кооперироваться и поднимать тяжелые грузы / Фото John Toon, Georgia Tech

В финальной версии система будет оборудована инфракрасными маяками на каждой стыковочной станции, которые дадут возможность дронам обнаруживать их и автоматически стыковаться с грузом. Это особенно удобно, когда летательный аппарат должен забрать посылку из дома клиента, где нет обученного персонала, готового подготовить дроны к полету вручную. А заодно система будет определять вес почтового отправления.

Потенциальное применение технологии

Разработчики надеются, что такая технология позволит курьерским компаниям использовать флотилии дронов одинакового размера, чтобы им не приходилось тратиться на приобретение более крупных моделей. Это радикально упростит логистику сервисов доставки дронами.