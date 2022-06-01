Новая система улавливания углекислого газа эффективна на 99 процентов

Скопление углекислого газа в атмосфере Земли считается главной причиной климатических изменений. Проблема настолько серьезна, что даже сокращение эмиссии будет недостаточно для предотвращения парникового эффекта.

Японские ученые разработали новое соединение, улавливающее двуокись углерода, демонстрируя при этом коэффициент полезного действия 99 процентов. Это самая быстрая в мире подобная система – как минимум вдвое лучше аналогов.

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Детали изобретения

Технологии прямого улавливания и хранения СО 2 обычно прогоняют воздух или выхлоп через какой-либо фильтр или катализатор, включая магнитные губки, цеолитную пену или материалы из глины или кофейной гущи. Другие пропускают воздух через жидкость, которая может либо поглощать CO 2 , либо привести к его превращению в твердые кристаллы или хлопья.

обычно прогоняют воздух или выхлоп через какой-либо фильтр или катализатор, включая магнитные губки, цеолитную пену или материалы из глины или кофейной гущи. Другие пропускают воздух через жидкость, которая может либо поглощать CO , либо привести к его превращению в твердые кристаллы или хлопья. Специалисты Tokyo Metropolitan University применили гибридную систему собственной разработки на основе жидких аминов. Одно из таких соединений, изофорондиамин (IPDA) оказалось особенно эффективным.

В ходе испытаний IPDA смог удалить 99 процентов углекислого газа из воздуха с концентрацией СО 2 , равной 400 миллионным частицам, что примерно соответствует нынешнему уровню этого газа в атмосфере.

, равной 400 миллионным частицам, что примерно соответствует нынешнему уровню этого газа в атмосфере. Процесс при этом происходил по меньшей мере вдвое быстрее, чем в других системах прямого улавливания.

Отделенный СО 2 попадает в пластинки твердой карбаминовой кислоты, которые легко удалить из жидкости, где они находятся.

попадает в пластинки твердой карбаминовой кислоты, которые легко удалить из жидкости, где они находятся. При необходимости диоксид углерода можно с легкостью превратить в газообразную форму, нагрев пластинки до 60 градусов по Цельсию.

Вся технология пригодна для повторного применения.

Новая технология выглядит многообещающей, но как всегда возникает вопрос возможности масштабирования. Человечество ежегодно выбрасывает около 30 миллиардов тонн СО 2 в атмосферу, а крупнейшие фабрики по удалению и хранению углерода справляются с 4000 тонн в год. Поэтому заводов, построенных на основе этого подхода, требуется немало, чтобы извлечь из атмосферы необходимое для понижения температуры количество углекислого газа.

Исследователи сейчас также работают над усовершенствованием системы и придумывают возможные способы дальнейшего использования извлеченного углерода.