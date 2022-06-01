Японские ученые разработали новое соединение, улавливающее двуокись углерода, демонстрируя при этом коэффициент полезного действия 99 процентов. Это самая быстрая в мире подобная система – как минимум вдвое лучше аналогов.
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Детали изобретения
- Технологии прямого улавливания и хранения СО2 обычно прогоняют воздух или выхлоп через какой-либо фильтр или катализатор, включая магнитные губки, цеолитную пену или материалы из глины или кофейной гущи. Другие пропускают воздух через жидкость, которая может либо поглощать CO2, либо привести к его превращению в твердые кристаллы или хлопья.
- Специалисты Tokyo Metropolitan University применили гибридную систему собственной разработки на основе жидких аминов. Одно из таких соединений, изофорондиамин (IPDA) оказалось особенно эффективным.
- В ходе испытаний IPDA смог удалить 99 процентов углекислого газа из воздуха с концентрацией СО2, равной 400 миллионным частицам, что примерно соответствует нынешнему уровню этого газа в атмосфере.
- Процесс при этом происходил по меньшей мере вдвое быстрее, чем в других системах прямого улавливания.
- Отделенный СО2 попадает в пластинки твердой карбаминовой кислоты, которые легко удалить из жидкости, где они находятся.
- При необходимости диоксид углерода можно с легкостью превратить в газообразную форму, нагрев пластинки до 60 градусов по Цельсию.
- Вся технология пригодна для повторного применения.
Новая технология выглядит многообещающей, но как всегда возникает вопрос возможности масштабирования. Человечество ежегодно выбрасывает около 30 миллиардов тонн СО2 в атмосферу, а крупнейшие фабрики по удалению и хранению углерода справляются с 4000 тонн в год. Поэтому заводов, построенных на основе этого подхода, требуется немало, чтобы извлечь из атмосферы необходимое для понижения температуры количество углекислого газа.
Исследователи сейчас также работают над усовершенствованием системы и придумывают возможные способы дальнейшего использования извлеченного углерода.