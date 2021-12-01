Новая российская технология слежки за людьми не имеет аналогов в мире

Российское издание Коммерсантъ написало о технологии слежки за людьми, которую создает одна из государственных компаний. Подобный подход не использует ни одна страна мира.

Разработкой в ​​рамках проекта "Безопасный город" занимается Национальный центр автоматизации, входящий в состав госкорпорации "Ростех". Новое программное обеспечение, по утверждению источника, сможет предусматривать массовые беспорядки.

Интересно Все для людей: в России создали робота-черепаху для разгона митингов – очень странные фото

Как это будет работать

Специальные алгоритмы будут отслеживать большой спектр информации:

публикации в социальных сетях,

статьи в электронных СМИ,

изображение с камеры уличного наблюдения,

другие источники.

Подобная технология не реализована в других странах мира, Россия опробует ее первой. Конечными пользователями станут органы исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях.

Проект разрабатывается по методике прогнозно-аналитической модели "Массовые беспорядки", где дано определение "митинга", "политического конфликта", "протестного потенциала", "религиозного конфликта", "антиполицейских проявлений" и прочего. Эта система будет способна прогнозировать возникновение массовых беспорядков, а если конфликт уже начался, она сможет анализировать количество его участников, их поведение, направление движения, степень социальной опасности, количество потерпевших, причиненный ущерб. Эти данные будут использоваться для направления в место конфликта необходимого количества полицейских и росгвардейцев.

Для успешной разработки этой системы нужно обучить ее на огромном массиве данных, а также реализовать функции по поиску "генераторов возбуждения общественного мнения". Технологии, которыми владеет корпорация, в том числе созданные на основе системы "Безопасный город", позволяют сделать это в относительно короткие сроки.

Издание "Коммерсантъ" задает вопрос: на каких же данных проводится обучение искусственного интеллекта, который будет давать рекомендации по действию правоохранительных органов. Ответа на него пока нет.