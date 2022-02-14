Новая революция: один терабайт данных передали всего за секунду на расстояние одного километра

Китайские ученые объявили прорыв в сфере обмена данными. Им удалось передать один терабайт информации всего за секунду на расстояние километра. Это открывает новые возможности.

Китай сегодня лидирует не только в 5G-технологиях, развив самую широкую сеть нового поколения в мире, но и в исследованиях следующей версии технологии. Как сообщает South China Morning Post, в стране начались работы над 6G.

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Что известно

Источник пишет, что китайские ученые передали 1 терабайт данных на расстояние более километра за одну секунду.

Это является рекордным достижением, реализованным группой под руководством профессора Чжан Чао из школы аэрокосмической инженерии Университета Цинхуа.

Исследователи достигли такого показателя благодаря использованию высокочастотных радиоволн, известных как вихревые миллиметровые волны.

Сообщается, что технология 6G может быть использована для улучшения вооружения и систем защиты.

Испытания доказывают, что гиперзвуковое оружие сможет использовать 6G для обнаружения целей и связи. Китай просто не может упустить такого случая, ведь может потерять свои позиции наряду с прочностью американской армии.

Экспериментальная беспроводная система была установлена в комплексе, что используется для зимних Олимпийских игр в Пекине, и может одновременно транслировать более 10 000 прямых трансляций высокой четкости. Профессор Чжан Чао говорит, что вихревые миллиметровые волны не похожи ни на что из используемого в радиосвязи за последние 100 лет.

Профессор добавил, что эти сигналы привносят "новое измерение в беспроводную передачу" и доказывают, что Китай лидирует в мире в исследованиях потенциальных ключевых технологий для 6G.

Как это работает