Китай сегодня лидирует не только в 5G-технологиях, развив самую широкую сеть нового поколения в мире, но и в исследованиях следующей версии технологии. Как сообщает South China Morning Post, в стране начались работы над 6G.

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Что известно

  • Источник пишет, что китайские ученые передали 1 терабайт данных на расстояние более километра за одну секунду.
  • Это является рекордным достижением, реализованным группой под руководством профессора Чжан Чао из школы аэрокосмической инженерии Университета Цинхуа.
  • Исследователи достигли такого показателя благодаря использованию высокочастотных радиоволн, известных как вихревые миллиметровые волны.
  • Сообщается, что технология 6G может быть использована для улучшения вооружения и систем защиты.
  • Испытания доказывают, что гиперзвуковое оружие сможет использовать 6G для обнаружения целей и связи. Китай просто не может упустить такого случая, ведь может потерять свои позиции наряду с прочностью американской армии.

Экспериментальная беспроводная система была установлена в комплексе, что используется для зимних Олимпийских игр в Пекине, и может одновременно транслировать более 10 000 прямых трансляций высокой четкости. Профессор Чжан Чао говорит, что вихревые миллиметровые волны не похожи ни на что из используемого в радиосвязи за последние 100 лет.

Профессор добавил, что эти сигналы привносят "новое измерение в беспроводную передачу" и доказывают, что Китай лидирует в мире в исследованиях потенциальных ключевых технологий для 6G.

Как это работает

  • Современная технология использует двумерные электромагнитные волны, которые движутся вверх и вниз для представления информации.
  • Вихревые миллиметровые волны имеют три измерения, которые сравнивают с вихревым движением торнадо.
  • Это вращательное движение может содержать дополнительную информацию, которая увеличит пропускную способность связи.
  • Команда создала единственный в своем роде передатчик, позволяющий волнам двигаться в трех разных режимах для передачи дополнительных данных.
  • Вместе с тем было построено специальное приемное устройство, способное декодировать большое количество данных за доли секунды.