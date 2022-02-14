Китай сегодня лидирует не только в 5G-технологиях, развив самую широкую сеть нового поколения в мире, но и в исследованиях следующей версии технологии. Как сообщает South China Morning Post, в стране начались работы над 6G.
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Что известно
- Источник пишет, что китайские ученые передали 1 терабайт данных на расстояние более километра за одну секунду.
- Это является рекордным достижением, реализованным группой под руководством профессора Чжан Чао из школы аэрокосмической инженерии Университета Цинхуа.
- Исследователи достигли такого показателя благодаря использованию высокочастотных радиоволн, известных как вихревые миллиметровые волны.
- Сообщается, что технология 6G может быть использована для улучшения вооружения и систем защиты.
- Испытания доказывают, что гиперзвуковое оружие сможет использовать 6G для обнаружения целей и связи. Китай просто не может упустить такого случая, ведь может потерять свои позиции наряду с прочностью американской армии.
Экспериментальная беспроводная система была установлена в комплексе, что используется для зимних Олимпийских игр в Пекине, и может одновременно транслировать более 10 000 прямых трансляций высокой четкости. Профессор Чжан Чао говорит, что вихревые миллиметровые волны не похожи ни на что из используемого в радиосвязи за последние 100 лет.
Профессор добавил, что эти сигналы привносят "новое измерение в беспроводную передачу" и доказывают, что Китай лидирует в мире в исследованиях потенциальных ключевых технологий для 6G.
Как это работает
- Современная технология использует двумерные электромагнитные волны, которые движутся вверх и вниз для представления информации.
- Вихревые миллиметровые волны имеют три измерения, которые сравнивают с вихревым движением торнадо.
- Это вращательное движение может содержать дополнительную информацию, которая увеличит пропускную способность связи.
- Команда создала единственный в своем роде передатчик, позволяющий волнам двигаться в трех разных режимах для передачи дополнительных данных.
- Вместе с тем было построено специальное приемное устройство, способное декодировать большое количество данных за доли секунды.