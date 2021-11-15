Технология еще не доведена до финального вида, но уже сейчас способна показать впечатляющие результаты. Ее собираются использовать в исследовательских и учебных проектах, значительно упрощая и ускоряя их.

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Цифровой человек: кто он и для чего нужен

Что же такое этот цифровой человек? Фактически это набор из тысяч показателей и факторов, которые взаимодействуют друг с другом, воссоздавая реалистичные и детализированные физиологические реакции практически на любое смоделированное медицинское состояние или протокол лечения. Вместо того чтобы полагаться на математические модели для имитации аспектов физиологии человека, новое моделируется, начиная с субклеточного уровня.

AIBODY охватывает 132 000 параметров.

Они взаимодействуют для реалистичного изображения взаимосвязанных биофизических, физиологических и биохимических процессов, происходящих в организме человека.

При этом воспроизводятся все сердечно-сосудистые и легочные процессы, а также процессы кровотока.

Другие системы органов будут добавлены в ближайшее время.



Цифровой человек AIBODY / Фото AIBODY

Наше программное обеспечение для медицинского моделирования позволяет нам наблюдать и лечить реального цифрового пациента в режиме реального времени и из любой точки мира. Оно реагирует на травмы и лечение точно так же, как и реальный человеческий организм, что приводит к бесчисленным возможностям использования в медицинском образовании, профессиональном обучении для сертификации, индивидуальном моделировании медицинских процедур и дополненной реальности в сочетании с тактильными ощущениями. В будущем мы планируем расширить использование нашей платформы для поддержки принятия клинических решений, взаимодействия с пациентами, а также фармацевтических исследований и разработок и клинических испытаний,

– рассказывает генеральный директор AIBODY Ричард Литтлхейлз.

Проще говоря, со временем мы получим цифровую модель человека, которая будет реагировать на определенные заданные параметры точно так же, как и живой. Например, врачи смогут подгонять физические показатели модели под пациента, задавать ей болезнь или состояние, а затем виртуально вводить ей лекарства, наблюдая за тем, как этот организм среагирует на них. Если результат такого "лечения" будет удачным, можно будет приступать к реальному лечению живого пациента. Таким образом больше не нужно будет проверять действие лекарств на человеке и менять подход в случае неудачи. Теперь неудачу будет видно заранее и значительно быстрее.