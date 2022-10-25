Британцы создали метод, предсказывающий риск смерти с точностью до 70% – нужен только смартфон

Ученые из британского проекта UK Biobank разработали несколько моделей для прогнозирования некоторых смертельных заболеваний на основе анализа походки человека. Самое интересное, что для результата достаточно дешевого смартфона.

Измерения производятся датчиками, являющимися стандартом любого смартфона. Точность прогноза составляет 70% при дальности прогнозирования в пять лет вперед.

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Как это работает

В общем, как говорится в отчете, эта идея не нова. Специалисты UK Biobank уже много лет занимаются сбором данных о различных факторах в жизни людей, чтобы сопоставлять их с информацией о здоровье и выводить важные закономерности.

Исследование 100 000 человек в течение пяти лет помогло разработать алгоритмы анализа походки, а теперь их улучшают, чтобы проводить измерения в удобном для пользователей режиме. Новой модели требуется всего 6 минут сбора данных в сутки, чтобы оценить риск преждевременной смерти человека.

Результаты показывают, что пассивные измерения с помощью датчиков движения могут добиться такой же точности, как и активные измерения скорости и темпа ходьбы. Наши масштабируемые методы предлагают возможный путь к национальному скринингу риска для здоровья,

– говорят авторы.

Ученые исходят из того, что в группе риска в первую очередь оказываются те, кто не может позволить себе постоянное ношение дорогостоящих устройств, отслеживающих состояние здоровья по целому набору критериев. Небогатые люди часто не имеют ни времени, ни средств на своевременное медицинское обследование. Однако дешевый смартфон сегодня есть почти у каждого жителя даже не самых развитых стран. Поэтому ученые надеются, что совсем скоро придет тот день, когда самый примитивный смартфон сможет предупредить своего владельца о риске преждевременной смерти.