Первая полностью отечественная ракета Южной Кореи готовится к старту

Южная Корея довольно поздно присоединилась к мировым соревнованиям в освоении космического пространства. Ранее страна удовлетворяла национальные потребности по выводу спутников, заказывая запуски у Украины, Индии, России, США или Европейского космического агентства. Теперь Корея готовится запускать собственные спутники на собственной ракете.

Сообщается, что ракету-носитель Nuri готовят к старту в октябре 2021 года. Nuri доставили на стартовую площадку космического центра Наро 1 июня 2021 года. Теперь ракету-носитель ждут многочисленные испытания. На проект создания национальной ракеты было выделено 1,8 миллиарда долларов. Nuri – это первая ракета, которая полностью создана в Южной Корее.

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Ракету-носитель Nuri транспортируют к стартовому столу / Фото Yonhap News Agency

Что известно о ракету-носитель Nuri

Ракету разрабатывал Корейский институт аэрокосмических технологий в Тэджоне.

Трехступенчатая ракета-носитель Nuri весит 200 тонн и способна вывести на низкую околоземную орбиту спутник весом 1,5 тонны.

Первая ступень ракеты оборудована четырьмя жидкотопливными двигателями KRE-075 SL. Каждый из них имеет мощность 75 тонн силы.

Вторая ступень имеет один двигатель KRE-075.

Третья ступень получит двигатель KRE-007, адаптированный для работы в вакууме.

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Первая ступень ракеты-носителя Nuri / Фото Yonhap News Agency

Какие ракеты-носители были раньше у Южной Кореи

До создания Nuri у Южной Кореи была одна ракета-носитель, которая называлась KSLV-1 (Korea Space Launch Vehicle 1). Другое название ракеты – Naro-1.

Ракета-носитель разрабатывалась в тесном партнерстве с Россией в 2004 – 2008 годах. Naro-1 – это двухступенчатая 140-тонная ракета, которая должна была выводить на низкую околоземную орбиту груз массой 100 килограммов.

Первая ступень – это универсальный ракетный модуль российской ракеты "Ангара" с жидкотопливным двигателем РД-191. Вторая ступень была построена в Южной Корее и имела твердотопливный двигатель.

Всего было осуществлено три запуска KSLV-1 в 2009 – 2013 годах. Первые два закончились аварией. Третий был успешным, но после этого программу закрыли.



Новая южнокорейская ракета Nuri установлена на стартовый стол / Фото Yonhap News Agency