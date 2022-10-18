Теперь получить вашу посылку на "Новой почте" сможет доверенное лицо: как передать это право

"Новая почта" запускает функцию, которая позволит передать возможность получения вашей посылки другому человеку. Для этого прямо в мобильном приложении запустили отдельное меню. Рассказываем, как им пользоваться.

Этот сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправок в почтомате и отделениях с объявленной стоимостью до 30 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться новой функцией, прежде всего, рекомендуем обновить приложение до последней версии, если вы давно этого не делали.

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Как это работает

Чтобы поручить возможность получить посылку через мобильное приложение:

Найдите необходимое отправление в пункте "Мои посылки".

В разделе "Управление посылкой" выберите "Другой получатель".

Укажите номер телефона человека, которому вы даете право получить посылку, и нажмите "Поручить".

После этого выбранный вами человек получит пуш-уведомление в свое мобильное приложение "Новой почты", где будет указано, что ему предоставили разрешение на получение посылки.

Если у доверенного лица не установлено мобильное приложение Новой почты, то оно получит сообщение на телефон в Viber или смс.



Где искать новую функцию / Фото "Новая почта"/24 канал

Следует отметить, что право на получение посылки можно отменить. Для этого необходимо в мобильном приложении найти нужную посылку и в разделе "Управлять посылкой" нажать "Отменить доверенность".

Заказать сервис "Другой получатель" может только получатель и только через мобильное приложение. Но если посылка заказана "Лично в руки", то сменить получателя невозможно.

Чтобы получить доверенную посылку в отделении, необходимо уведомить оператора, использующего сервис "Другой получатель", назвать специальный код и номер посылки, пришедший в сообщении.