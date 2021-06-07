Новая ОС для Mac: Apple представила macOS 12 Monterey

Компания Apple представила на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 новую мобильную платформу для своих компьютеров Mac – macOS 12 Monterey.

Новые возможности macOS 12 Monterey

Операционная система получила функцию Universal Control, которая обеспечивает универсальную работу устройства ввода, таких как клавиатура и мышь, на разных устройствах Apple.

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Например, можно перемещать курсор и перетаскивать файлы между Mac и iPad или между двумя ноутбуками Apple.



Apple реализовала легкую работу курсором на планшете рядом с ноутбуком и десктопом / Скриншот

Safari

Доработали браузер Safari – улучшили его дизайн и энергопотребления. Также теперь вкладки в браузере можно объединять в группы и синхронизировать в iCloud.

Shortcuts

Приложение Shortcuts стал доступным и в macOS, работает он также, как и в iOS. Предусмотрена библиотека готовых команд, но можно создавать и свои собственные.



macOS 12 получила немало нововведений и функций / Скриншот

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Другие функции

Среди прочего можно транслировать экран и музыку с iPad на Mac с помощью AirPlay. Также в новой macOS стали доступны все новые функции FaceTime и SharePlay и режим Focus для сообщений – эти нововведения показали в представленном сегодня iOS 15.