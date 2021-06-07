Новые возможности macOS 12 Monterey
Операционная система получила функцию Universal Control, которая обеспечивает универсальную работу устройства ввода, таких как клавиатура и мышь, на разных устройствах Apple.
Не пропустите Обновленная watchOS 8: что нового появится на Apple Watch
Например, можно перемещать курсор и перетаскивать файлы между Mac и iPad или между двумя ноутбуками Apple.
Apple реализовала легкую работу курсором на планшете рядом с ноутбуком и десктопом / Скриншот
Safari
Доработали браузер Safari – улучшили его дизайн и энергопотребления. Также теперь вкладки в браузере можно объединять в группы и синхронизировать в iCloud.
Shortcuts
Приложение Shortcuts стал доступным и в macOS, работает он также, как и в iOS. Предусмотрена библиотека готовых команд, но можно создавать и свои собственные.
macOS 12 получила немало нововведений и функций / Скриншот
Интересно Презентация iPadOS 15: улучшенные виджеты и многозадачность
Другие функции
Среди прочего можно транслировать экран и музыку с iPad на Mac с помощью AirPlay. Также в новой macOS стали доступны все новые функции FaceTime и SharePlay и режим Focus для сообщений – эти нововведения показали в представленном сегодня iOS 15.