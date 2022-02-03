AlphaCode уже протестировали на конкурсах для программистов — алгоритм вошел в 54% лучших участников. Нейросеть смогла решить задачу среднего уровня.

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Что известно

Конкурсы проводились на платформе Codeforces, куда приходят программисты со всего мира для проверки своих умений.

Для поставленных задач требовались навыки критического мышления, логики, алгоритмизации и кодирования.

Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определенных условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.

Всего ИИ Alpha Code принял участие в 10 тестах. Как отмечает компания, при их решении нейросеть не использовала готовые шаблоны, а генерировала новый код.

DeepMind подчеркивает, что это первый случай в истории, когда алгоритм смог конкурировать со специалистами среднего уровня.

Я могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был скептическим, потому что даже в простых конкурентных задачах часто нужно не только запустить алгоритм, но и (и это самая трудная часть) изобрести его. Alpha Code удалось выступить на уровне перспективного нового конкурента. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше!

– говорит основатель Codeforces Майк Мирзаянов.

Компания уверена, что эти результаты помогут в дальнейшем развитии нейросетей, способных генерировать код. DeepMind надеется, что в будущем работа Alpha Code станет полностью автоматизированной. Исследование пока находится на ранних стадиях, но эти результаты уже поражают разработчиков своим потенциалом.