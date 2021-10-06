Создатели инструмента задумывали его для помощи в оценке поведения всех участников процесса и создания "здорового климата" в видеоконференциях. Вместе с тем отмечают, что это не очередное средство для слежения или цензуры, оно не предназначено для выявления более или менее активных пользователей, или для анализа профессиональной пригодности работника.

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Как это работает

Приложение анализирует видео и аудиоданные, изучает звучание голоса и мимику пользователей для определения их настроения и психологического состояния.

Данные собираются отдельно о каждом участнике, но в итоге система выдает результат о всей команде и для всей команды.

Так, Read AI в реальном времени сигнализирует о том, что обстановка в чате становится напряженной или непродуктивной , чтобы участники могли вовремя ее прекратить и проанализировать важные тенденции их конференций.

, чтобы участники могли вовремя ее прекратить и проанализировать важные тенденции их конференций. Сигнал, который подает программа, выражен в форме цветового кода.

Разработчики отмечают, что Read AI пока еще очень сырой инструмент. Это лишь "проба пера", которая в дальнейшем будет совершенствоваться и развиваться.

Решение компании поможет определять как быстро коллегам надоедают совещания, в каком они настроении, скучают ли. Это потенциально позволит улучшать планирование рабочих собраний, учебных лекций и личных разговоров, улучшая общую атмосферу в коллективе.

Разработчики уверяют, что все собранные данные автоматически удаляются через 24 часа. С точки зрения конфиденциальности это можно назвать преимуществом. Однако в таких условиях искусственный интеллект не накапливает опыт для долгосрочного анализа.

Напомним, программа для видеоконференций Zoom набрала большую популярность после начала пандемии коронавируса. Предприятия, учебные заведения и простые пользователи начали массово использовать ее для коммуникации.