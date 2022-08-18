Rocket Lab профинансирует миссию на Венеру для поиска жизни в ее атмосфере

Основатель космической компании Rocket Lab Питер Бек еще в 2018 году поделился своим интересом к Венере, второй планете от Солнца. Его компания собирается не только осуществить самостоятельную миссию, но и профинансировать ее.

Венера – буквально адская планета, средоточие углекислого газа, сокрушительного давления и огненной температуры. Однако ученые считают, что высоко над ее поверхностью в облаках существуют условия, которые могут быть благоприятными для некоторых форм жизни. Именно их поиском и займется новая миссия.

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Детали плана

Для запуска компания хочет использовать свою маленькую ракету "Электрон", которая имеет всего 18 метров в высоту и может забросить на низкую околоземную орбиту около 300 килограммов.

Ракета доставит в космос космический корабль "Фотон", который возьмет курс на Венеру.

Там он выпустит небольшой зонд весом около 20 килограммов, который войдет в облака токсической планеты примерно на 5 минут на высоте от 48 до 60 километров.

Окно для запуска есть в мае 2023 года. Если Rocket Lab уложится в сроки, то достигнет Венеры в октябре 2023 года.

Цель миссии состоит в поиске органических химических веществ в облаках и исследовании их жизнеспособности. Зонд потратит около 5 минут и 30 секунд на падение через верхние слои атмосферы, а затем продолжит передачу данных, опускаясь дальше к поверхности.

Эта миссия является первой возможностью исследовать частицы облаков Венеры непосредственно за четыре десятилетия. Даже с ограничениями массы и скорости передачи данных и ограниченным временем пребывания в атмосфере Венеры возможен прорыв в науке,

– говорится в статье, опубликованной на этой неделе.

Пока Rocket Lab непосредственно финансирует запуск и сам космический корабль, который, вероятно, стоит несколько десятков миллионов долларов.